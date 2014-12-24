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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 24日 星期三 13:31 BJT

谌龙超越遭禁赛的李宗伟 成男单世界排名第一

马来西亚选手李宗伟因涉嫌服用违禁药物而遭停赛，其羽毛球男单世界排名第一荣誉即将让给世锦赛冠军、中国选手谌龙。世界羽联上月对李宗伟处以暂时停赛，李宗伟则坚信会在明年的听证会中恢复自己的清白。谌龙则凭借10月赢得丹麦公开赛冠军，上周日赢得超级系列赛总决赛冠军而积分大涨，成功登顶世界排名第一。路透
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