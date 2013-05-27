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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 14:23 BJT

苏迪曼杯中国3-0胜韩国 夺五连冠

周日苏迪曼杯羽毛球混合团体锦标赛决赛在吉隆坡举行，由中国队对阵韩国队。首场混双，徐晨/马晋21-13 21-15直落两局击败高成炫/金荷娜，第二场男单，谌龙21-15 21-10用时48分钟轻取李东根。第三场男双，刘小龙/邱子瀚以21-19 21-17击败高成炫/李龙大。中国队总比分3-0击败韩国队，并实现五连冠。

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