版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:20 BJT

林丹获世锦赛外卡

世界羽联(BWF)周四宣布将向两度夺得奥运会男单冠军的林丹发放世锦赛外卡，这样林丹将能够参加今年8月的广州世锦赛。29岁的林丹自去年伦敦奥运会夺冠后很少出战，世界排名已跌至第41，因此无法直接获得世锦赛参赛资格。而世界羽联执委会投票一致通过向其发放外卡参战。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐