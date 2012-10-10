《热点透视》法国对股权的一味沉湎恐扼杀BAE-EADS合并交易

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 隋芬

路透伦敦10月8日电---今年7月,当欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA和英国BAE Systems(BAES.L)拿着合并计划去找法国政府的时候,得到的对待"就好比一个巴黎侍者站在那抽烟,好像生怕主顾不知道自己不受欢迎",一名参与了这场谈判的投资银行家这样说道.不是说法国反对这笔交易.但当法国社会党新政府正将精力放在别的问题上时,得在猝不及防的情形下琢磨这个重要的决定.

因此,法国的第一反应就是提出反对,并设定了一堆需要满足的条件.并购的发起方--两家公司的执行长希望改变EADS错综复杂的法德两国共同持股与治理的情形.但法国坚持要在合并後的公司占有大量股份,因而引发了最终可能扼杀这笔交易的一连串反对意见.

法国政府目前在EADS拥有15%股份,而一旦并购完成,在新公司的持股比例将被稀释为9%.理想情况下,这些股份将在一段时间後被出售,以减轻英国与美国的政治担忧--并购也需这两国批准.但法国不想让人觉得,它是被迫出售股份或是被迫参与"私有化"."私有化"一词在法国左派的某些圈子里仍很忌讳.

英国似乎能够接受,而两家公司的执行长好像也没有异议,只要法国明确它不会寻求进一步增持股份.但这反过来又会让德国担心,德国希望继续同法国平起平坐,并且提出了自己的要求.

在10月10日的截止期限前,仍有足够空间来达成最终的妥协--因为没人会愿意为交易的失败负担责任.但法国的要求首先就造成了困难.似乎没人告诉奥朗德总统,只要拥有黄金股权和处置权来保护战略机密,法国仍将在新公司拥有足够的影响力.也许是时候给法国上一堂商务基础的速成课了.(完)

--译文审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。