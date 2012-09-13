BAE和EADS合并谈判或激起航宇防务业重组潮

路透伦敦/华盛顿9月12日电---欧洲航宇防务业正酝酿着一场逾十年来最大规模的重组,英国BAE Systems(BAES.L)和空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA表示,双方谈判已进入高级阶段,有意打造一家营收超过波音(BA.N),并能应对欧美国防支出缩减局面的业内巨头.

该交易将成为2000年EADS诞生以来业内最大的并购交易,可能在业内激起重组潮,因为各大公司都在争夺日益萎缩的防务预算.

美国波音首席执行官迈克纳尼(Jim McNerney)表示,波音不会受到这类合并的威胁,他预计这一交易将标志着全球防务产业整合的开始.

"我不认为这会从根本上威胁到我们,"迈克纳尼对路透表示.

洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)高层则拒绝对此置评.

迈克纳尼补充表示,EADS-BAE合并将打造一家商业和军工业务更加平衡的实体,而波音采用这一模式已有一段时间.

据几位消息人士,虽然这项复杂的交易面临障碍,但美国政府官员不大可能进行阻止.

这些消息人士称,两家公司已经与美国官员举行了直接磋商,但尚未提出正式提议.

美国方面的反垄断担忧可能很小,因为EADS来自美国军方的营业收入不多,且BAE在一些最敏感的美国军队和情报项目上获得信任.

"我认为不会出现什麽问题,"在休斯顿大学法律中心教授法律的Darren Bush说,"所有美国的企业将有怨言,但从反垄断角度看,我不确定他们能采取什麽行动."

BAE股东或将持有合并後集团40%的股权,EADS投资者持有剩余的60%,合并後的公司将在两地上市.合并後或许会降低成本,其产品将涵盖空客的商用飞机和军用运输机,以及BAE制造的狂风(Tornado)战斗机和机敏级(Astute-class)核动力潜艇.

"在艰难的支出环境下这样做很明智,"独立研究机构晨星的分析师Neal Dihora说."EADS一直表示,他们希望更好地平衡商用和防务业务."

合并亦能简化EADS复杂且易滋生政治纷争的所有权结构,并降低对周期性较强的民用飞机业务的依赖.而业务主要为防务的BAS则能得以向民用飞机领域拓展.

从业务地域来看,BAS在美国、英国和沙特阿拉伯等地的优势能与EADS的欧洲业务形成互补.

熟悉两家公司谈判情况的消息人士称,双方在6月展开认真谈判.一位接近EADS的消息人士称,合并谈判是EADS负责战略和市场的Marwan Lahoud的点子.

除了诸多优势外,合并交易将面临很多监管、安全和文化障碍,远远没有确定下来.

法国财政部长莫斯可维西发布了一份简短声明,表示到时候法国将以股东身份按照EADS的治理规定做出决定.

如果交易得以推进,EADS将在交易完成前向股东支付2亿英镑,以体现两家公司股息政策的不同.

BAE股价周三劲扬10.6%,报3.53英镑,市值接近190亿美元.EADS股价则收低5.6%,市值为298亿美元.(完)

--编译 白云/王兴亚; 审校 张涛

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