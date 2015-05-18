伯克希尔哈撒韦增持富国银行和IBM等巴菲特看好的股票

路透5月15日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)周五称，增持部分被巴菲特看好的股票，包括富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)和国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)。

这种变化在一份常规文件中披露，该文件详述伯克希尔哈撒韦3月31日前的美国上市股票投资组合。

伯克希尔哈撒韦还提高对U.S. Bancorp(USB.N)持股，其他投资经理也调整一些公司的持仓。

投资组合中没有加入新股，其规模从12月的1,094亿美元下降至1,071亿美元。伯克希尔哈撒韦整体上买进16.2亿美元股票，卖出11.1亿美元。

长期以来，巴菲特对他的四大重仓股一直赞赏有加，它们分别是富国银行、IBM、可口可乐(KO.N)和美国运通(American Express) (AXP.N)；对这些公司的持股占伯克希尔股权投资总值的大约58%。

在近期出现逆境的情况下，巴菲特仍坚守这些公司的持股，比如IBM股价停滞不前、可口可乐含糖产品及高管薪酬结构问题令人担忧，以及2月份法庭裁定美国运通违反了反垄断法。

“很多基金经理更希望的是，他们持有的股票短期内就有良好表现，”密苏里大学教授Andy Kern表示，“而伯克希尔则有着长期视野，可以容忍股价下跌，所以会进一步买入。”Kern在教授一门巴菲特投资策略的课程。

周五的监管文件并未披露，伯克希尔公司中谁做了哪些投资。较小规模投资通常是投资组合经理Todd Combs和Ted Weschler打理，他们可能会在巴菲特离开后传承他的衣钵，担任首席投资长。

今年第一季度，伯克希尔把富国银行持股提高了大约2%至4.703亿股，IBM持股提高约3%至7,960万股；U.S. Bancorp持股提高约5%至8,380万股。(完)