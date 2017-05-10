德国最高市场监管部门欢迎中国投资本国金融企业

路透法兰克福5月9日 - 德国最高市场监管部门称，欢迎中国投资德国金融企业，此前中国企业集团--海航集团(0521.HK)增加对德意志银行(DBKGn.DE)的持股。

海航积极收购反映出中资企业更广泛地进军金融服务市场。中国政府鼓励国内企业在海外扩张，尽管这些活动在欧美遇到越来越多的监管审查。

“我们认为，这从根本上说是很积极的，资本被投入德国银行。其中当然包括海外资本，当然也有中国资本，”德国金融监管局(Bafin)局长Felix Hufeld周二称。

“不存在禁止某些国家投资我国的黑名单。就这一点而言，这是一个令人欣慰的发展，”他在该局的年度记者会上表示。

去年，德国金融监管局放行中国复星国际(0656.HK)收购小型私营银行Hauck & Aufhäuser。

上周披露海航集团对德意志银行的持股比例提升至接近10%。此次投资增持正值德银面临的不确定性升高之际。

德银目前正在努力应对战略转型、不确定的全球经济，以及英国退欧的影响。

美国监管机构文件显示，海航集团已经成为德银最大的直接股东，持股比例略超过卡塔尔前首相Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani掌控的基金。该基金去年增加包括期权在内的持股至略低于10%。

中国投资者据称还对收购德国陷入困境的HSH Nordbank的股权表达了兴趣。两位金融业消息人士曾告诉路透，海航集团和安邦保险都已经对Nordbank展开调研。(完)