中建美国就巴哈马度假村项目发声 批评开发商

路透7月7日 （记者 Tim McLaughlin） - 中国建筑子公司中建美国周二就位于巴哈马首都的巴哈·玛（Baha Mar）度假村项目发表声明，批评项目开发商巴哈·玛公司（Baha Mar Ltd）对该项目的设计管理不善，且未获得足够融资。

巴哈·玛公司6月底在美国特拉华州一个法院申请破产保护，该公司将项目施工延迟归咎于中建美国。

但中建美国称，巴哈·玛公司在开工建设后更换首席建筑师，还向建筑承包商提出逾1,300个施工变更指令。巴哈·玛公司的董事长伊兹米尔利安（Sarkis Izmirlian）是亚美尼亚亿万富豪之子。

巴哈·玛公司发言人称，该公司认为中建美国的声明是“试图控制损害”，除此外不愿进一步置评。

中建美国称，巴哈·玛公司决定申请破产保护，直接原因是其未能取得充足融资，且对巴哈·玛度假村项目的设计管理不善。中建美国是该项目总承包商，这是中建美国在巴哈·玛公司申请破产后首次发表公开声明。

据美国法庭文件，伊兹米尔利安和巴哈·玛公司指责中建美国施工滞后于日程，并导致该项目沦入破产局面。中建美国则称，这是“无礼的”说法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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