五枚炸弹在巴林首都爆炸 两人死亡

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透迪拜11月5日电---巴林官方媒体报导称，五枚本地制造的炸弹周一在巴林首都麦纳麦爆炸，导致两名街道清洁工死亡，一人受伤。报导将事故称为“恐怖主义行为”。
今年已出现多起针对警察的爆炸袭击，因2011年初民主抗议爆发後，政府加大力度镇压发酵中的暴动。但是针对平民的爆炸袭击很罕见。
巴林官方通讯社BNA引述一名警官的话称，周一的爆炸发生在麦纳麦的Qudaibiya和Adliya区。其中一起爆炸中，一名男子踢到一个物体後该物体爆炸，导致该男子身亡。BNA称炸弹是“本地制造”。
巴林内政部在Twitter上发表的声明称，死亡的两名男子和受伤的一名男子都是亚洲人。
BNA并未给出爆炸的更多细节。上周巴林政府称，禁止一切集会行为，以确保公共安全。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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