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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 10:58 BJT

巴林安全部门挫败针对F1赛事的恐怖袭击

据巴林国家媒体报道，该国安全部门挫败了数起针对上周F1大奖赛巴林站的袭击和破坏计划，并缴获了多达千枚汽油弹以及大量自制枪支和子弹。巴林什叶派反对派人士如往年一样，在F1赛事期间发起大规模抗议示威活动，要求逊尼派主导的政府进行民主改革。路透
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