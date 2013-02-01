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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 18:50 BJT

欧洲个股: 德国戴姆勒将投资6.40亿欧元买进北京汽车12%股权

路透法兰克福2月1日 - 戴姆勒 在合作伙伴北京汽车首次公开招股(IPO)前确保取得部分股权,以期在中国这个可能是全球最大的豪华车市场赶上较大的竞争对手.

戴姆勒周五表示,将投资6.40亿欧元(8.69亿美元)购得北京汽车的12%股权,该交易将在今年底或2014年初完成.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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