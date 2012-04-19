北汽控股聘请法拉利设计师任顾问

路透米兰4月19日电---北京汽车工业控股有限责任公司（BAIC）已聘请法拉利设计师里奥纳多·菲奥拉万蒂（Leonardo Fioravanti）担任顾问。

菲奥拉万蒂设计室高管卢卡·菲奥拉万蒂（Luca Fioravanti）周四告诉路透：“北汽已邀请里奥纳多·菲奥拉万蒂作为顾问，私下指导项目，包括为北汽打造自主品牌提供建议。”

此举表明，亚洲汽车制造商与意大利汽车设计师的关系日益紧密。菲奥拉万蒂设计室与位於上海的设计与工程咨询公司Eastone合作，二者为北汽设计的一款概念车将在下周北京车展上亮相。

去年北京国际车展上，北汽、奇瑞、华晨和一汽等中国汽车制造商纷纷推出意大利设计的概念车，这一趋势或在今年北京车展上更加明显。

北汽董事长徐和谊周二称，北汽计划今年基於萨博的技术，推出自主品牌。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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