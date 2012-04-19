北汽控股聘请法拉利设计师任顾问

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
路透米兰4月19日电---北京汽车工业控股有限责任公司（BAIC）已聘请法拉利设计师里奥纳多·菲奥拉万蒂（Leonardo Fioravanti）担任顾问。
菲奥拉万蒂设计室高管卢卡·菲奥拉万蒂（Luca Fioravanti）周四告诉路透：“北汽已邀请里奥纳多·菲奥拉万蒂作为顾问，私下指导项目，包括为北汽打造自主品牌提供建议。”
此举表明，亚洲汽车制造商与意大利汽车设计师的关系日益紧密。菲奥拉万蒂设计室与位於上海的设计与工程咨询公司Eastone合作，二者为北汽设计的一款概念车将在下周北京车展上亮相。
去年北京国际车展上，北汽、奇瑞、华晨和一汽等中国汽车制造商纷纷推出意大利设计的概念车，这一趋势或在今年北京车展上更加明显。
北汽董事长徐和谊周二称，北汽计划今年基於萨博的技术，推出自主品牌。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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