百度三名员工因涉嫌受贿删贴被捕

资料图片显示百度位于北京的总部。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透上海8月6日电(记者 Melanie Lee)---中国互联网搜索企业百度(BIDU.O)周一表示，该公司的三名员工因涉嫌收受大额贿赂删除百度贴吧贴文被捕。

在7月份发现有可疑删贴後，百度开除了包括被捕三人在内的四名员工。

百度发言人表示，因受贿金额大，其中三人已被警方逮捕。

百度没有提供关於谁要求删贴或被删除贴文的性质等信息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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