福田汽车拟与百度在智能汽车和车联网等展开跨界合作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月11日 - 中国北汽福田汽车股份有限公司(600166.SS)周二公告，与百度(BIDU.O)签署战略合作框架协议，双方拟在智能汽车、车联网等方面展开汽车与互联网行业的跨界合作，框架协议尚待具体落实，有效期五年。
根据公告，双方将共同打造智能网联超级卡车；将发挥各自优势资源，结合车联网、物联网等智能化高科技手段，通过整合商用车大数据，共同研究打造个性化的数据产品，为用户提供高效的服务及增值产品。
福田汽车称，协议所涉具体业务尚需签订具体业务合作协议，业务合作的实施和进度尚存在一定的不确定性，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。预计该协议的签订对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
福田汽车周一停牌一天，公司股票今日复牌，停牌前收报2.67元。(完)
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(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。