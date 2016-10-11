福田汽车拟与百度在智能汽车和车联网等展开跨界合作

路透上海10月11日 - 中国北汽福田汽车股份有限公司(600166.SS)周二公告，与百度(BIDU.O)签署战略合作框架协议，双方拟在智能汽车、车联网等方面展开汽车与互联网行业的跨界合作，框架协议尚待具体落实，有效期五年。

根据公告，双方将共同打造智能网联超级卡车；将发挥各自优势资源，结合车联网、物联网等智能化高科技手段，通过整合商用车大数据，共同研究打造个性化的数据产品，为用户提供高效的服务及增值产品。

福田汽车称，协议所涉具体业务尚需签订具体业务合作协议，业务合作的实施和进度尚存在一定的不确定性，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。预计该协议的签订对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

福田汽车周一停牌一天，公司股票今日复牌，停牌前收报2.67元。(完)

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