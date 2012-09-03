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中国财经 | 2012年 9月 3日 星期一 15:17 BJT

百度将投逾100亿建云计算中心--CFO

路透北京9月3日电---百度(BIDU.O)首席财务官(CFO)李昕晢周一表示,公司将投资逾100亿元人民币(16亿美元)建立云计算中心.百度是中国最大的搜索引擎.

百度正在进一步深入其移动战略核心部分--云计算,以利用该领域蓬勃发展的机会.百度已在其北京年会上发布了移动浏览器.

云计算指的是在网络上存储数据和完成数据处理.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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