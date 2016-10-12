百度宣布成立百度资本 基金首期规模达200亿元

路透北京10月12日 - 中国搜索引擎巨头--百度(BIDU.O)周三宣布成立百度资本（Baidu Capital），该基金首期规模达200亿元人民币，主要将投资于泛互联网领域中后期项目。

据该公司新闻稿，新成立的百度资本将是按照独立市场化运作的基金，一期规模为200亿元，会设置2-3个管理合伙人。

“平均每个项目的投资金额会在5,000万美元至1亿美元区间，不限人民币或美元项目，对于重量级项目，还会加大投资额度。”新闻稿称。

百度并表示，百度资本的资金来源将非常多元化，包括几家大型保险基金、证券公司，一批专业机构的母基金；一些政府背景的投资机构亦有意向参与投资。

新闻稿还显示，百度此前已宣布成立百度风投（Baidu Venture），一期投入2亿美元，专注于人工智能、AR、VR等科技创新领域，主要聚焦早期初创项目。业内人士认为，新成立的百度资本是比较类似于PE的成熟基金，与百度风投的定位有很大的差别。（完）