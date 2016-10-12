百度宣布成立百度资本 基金首期规模达200亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 中国搜索引擎巨头--百度(BIDU.O)周三宣布成立百度资本（Baidu Capital），该基金首期规模达200亿元人民币，主要将投资于泛互联网领域中后期项目。
据该公司新闻稿，新成立的百度资本将是按照独立市场化运作的基金，一期规模为200亿元，会设置2-3个管理合伙人。
“平均每个项目的投资金额会在5,000万美元至1亿美元区间，不限人民币或美元项目，对于重量级项目，还会加大投资额度。”新闻稿称。
百度并表示，百度资本的资金来源将非常多元化，包括几家大型保险基金、证券公司，一批专业机构的母基金；一些政府背景的投资机构亦有意向参与投资。
新闻稿还显示，百度此前已宣布成立百度风投（Baidu Venture），一期投入2亿美元，专注于人工智能、AR、VR等科技创新领域，主要聚焦早期初创项目。业内人士认为，新成立的百度资本是比较类似于PE的成熟基金，与百度风投的定位有很大的差别。（完）
(发稿 陈杨；审校 马蓉/张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。