中信百度设立合资直销银行 民资进入银行业渠道进一步拓宽

路透北京11月18日 - 中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)和互联网金融巨头--百度(BIDU.O)周二联合高调宣布发起设立百信银行。市场人士认为，双方设立该合资直销银行，拓宽了民资进入银行业的渠道，也预示着双方未来更加“亲密”的合作。

百度董事长兼首席执行官李彦宏在双方签约仪式上表示，中信银行和百度合作不是“闪婚”，建立在相互了解基础上的深度合作；而此次合作对整个行业也会带来深远影响。

银行业人士对此指出，目前，商业银行的直销银行全部是作为银行的一个内部部门存在，时至今日发展开始遇到瓶颈，出现获客难等问题，所以在开始思考子公司独立运作的方式。

恒丰银行研究院执行院长董希淼称，中国银监会拟推动直销银行成为独立法人，今年4月还就此组织民生银行、恒丰银行等进行讨论；百信银行的问世，将在独立法人直销银行方面进行有益探索。同时，也说明着民营企业可以以多种形式进入银行业。

而银行内部成立直销银行部门再对外进行合作也是可行的方式，有分析人士认为，其实双方合作更简单的一个方法，是中信银行成立直销银行后再与百度进行战略合作，这样也不用经过监管的审批。

但是合作与入股还是不同，比如对于百度来说，如果仅作为合作者，客户流量导入等资源共享就不会这么积极。

“简单说，这是结婚和谈朋友的区别，当然也是为了加强信任进行深度绑定。”挖财副总裁王志峰表示。

中信银行周二晚间公告称，拟与百度合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股；而设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施，目前双方具体出资比例待定。

此前虽有市场人士猜测百度的持股比例或为49%，但是纵观已经成立的五家民营银行，单一民营资本在各家银行的持股比例均不会高于30%。

年初，中信银行分管零售业务副行长曹国强称，今年中信银行将在零售银行上进行布局调整，将与电商、第三方支付等跨界合作，增加全渠道批量获取客户的能力；今年还将推出直销银行。

百度内部人士明确表示，百度此前和其他银行也有战略合作，此次和中信银行的联姻不是排他的，不影响和其他银行的继续合作。

中信银行(601998.SS)A股周三高开高走，大幅收升9.27%。

**百度用户变现能力是关键**

李彦宏表示，信息流匹配是互联网强项，金融的强项在资金流，中信银行有风控和金融产品创设能力；百度则可以根据用户行为偏好对其金融属性画像。

百度战略部门人士称，百度在客户端有优势，但“互联网+”后面还要有内容，需要优质的金融产品；金融方面中信银行是专家。

中信银行零售部门人士指出，中信银行零售发展受到网点的限制，而零售业务需要拓展渠道。

多位银行业分析人士普遍认为，合资银行中短期的主营方向还是在理财产品销售方面，而由于集团协同优势，中信银行在金融资产创设上没有问题，不过百度相对腾讯和阿里更缺乏账户，用户粘性也不是很强。

对此，李彦宏给出答案：百度第三方支付平台百度钱包即日起启动常年返现计划，消费者通过百度钱包支付，可以立即得到至少1%起的现金返利；并希望用户把百度钱包中的沉淀资金放到未来的合资直销银行中，获取收益。

国金证券资深银行业分析师马鲲鹏对此认为，就百度利用用户行为偏好分析其金融属性这点看，虽然其数据变现模式不如BAT其他两家明显，但仍然有其优势特点。

中信银行周二并公告称，还将发起设立中信银行资产管理股份有限公司。交银资管报告认为，此举有助于对资管业务设立独立的管理方式和激励机制，也是为合资直销银行开展业务做铺垫。（完）