中信百度设立合资直销银行 民资进入银行业渠道进一步拓宽

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)和互联网金融巨头--百度(BIDU.O)周二联合高调宣布发起设立百信银行。市场人士认为，双方设立该合资直销银行，拓宽了民资进入银行业的渠道，也预示着双方未来更加“亲密”的合作。
百度董事长兼首席执行官李彦宏在双方签约仪式上表示，中信银行和百度合作不是“闪婚”，建立在相互了解基础上的深度合作；而此次合作对整个行业也会带来深远影响。
银行业人士对此指出，目前，商业银行的直销银行全部是作为银行的一个内部部门存在，时至今日发展开始遇到瓶颈，出现获客难等问题，所以在开始思考子公司独立运作的方式。
恒丰银行研究院执行院长董希淼称，中国银监会拟推动直销银行成为独立法人，今年4月还就此组织民生银行、恒丰银行等进行讨论；百信银行的问世，将在独立法人直销银行方面进行有益探索。同时，也说明着民营企业可以以多种形式进入银行业。
而银行内部成立直销银行部门再对外进行合作也是可行的方式，有分析人士认为，其实双方合作更简单的一个方法，是中信银行成立直销银行后再与百度进行战略合作，这样也不用经过监管的审批。
但是合作与入股还是不同，比如对于百度来说，如果仅作为合作者，客户流量导入等资源共享就不会这么积极。
“简单说，这是结婚和谈朋友的区别，当然也是为了加强信任进行深度绑定。”挖财副总裁王志峰表示。
中信银行周二晚间公告称，拟与百度合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股；而设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施，目前双方具体出资比例待定。
此前虽有市场人士猜测百度的持股比例或为49%，但是纵观已经成立的五家民营银行，单一民营资本在各家银行的持股比例均不会高于30%。
年初，中信银行分管零售业务副行长曹国强称，今年中信银行将在零售银行上进行布局调整，将与电商、第三方支付等跨界合作，增加全渠道批量获取客户的能力；今年还将推出直销银行。
百度内部人士明确表示，百度此前和其他银行也有战略合作，此次和中信银行的联姻不是排他的，不影响和其他银行的继续合作。
中信银行(601998.SS)A股周三高开高走，大幅收升9.27%。
**百度用户变现能力是关键**
李彦宏表示，信息流匹配是互联网强项，金融的强项在资金流，中信银行有风控和金融产品创设能力；百度则可以根据用户行为偏好对其金融属性画像。
百度战略部门人士称，百度在客户端有优势，但“互联网+”后面还要有内容，需要优质的金融产品；金融方面中信银行是专家。
中信银行零售部门人士指出，中信银行零售发展受到网点的限制，而零售业务需要拓展渠道。
多位银行业分析人士普遍认为，合资银行中短期的主营方向还是在理财产品销售方面，而由于集团协同优势，中信银行在金融资产创设上没有问题，不过百度相对腾讯和阿里更缺乏账户，用户粘性也不是很强。
对此，李彦宏给出答案：百度第三方支付平台百度钱包即日起启动常年返现计划，消费者通过百度钱包支付，可以立即得到至少1%起的现金返利；并希望用户把百度钱包中的沉淀资金放到未来的合资直销银行中，获取收益。
国金证券资深银行业分析师马鲲鹏对此认为，就百度利用用户行为偏好分析其金融属性这点看，虽然其数据变现模式不如BAT其他两家明显，但仍然有其优势特点。
中信银行周二并公告称，还将发起设立中信银行资产管理股份有限公司。交银资管报告认为，此举有助于对资管业务设立独立的管理方式和激励机制，也是为合资直销银行开展业务做铺垫。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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