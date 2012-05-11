百度拟下周推“百度云”智能手机

资料图片显示，一名男子经过百度北京总部。百度周五称，计划於下周宣布与一家手机厂商合作，推出搭载“百度云”平台的智能手机。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透北京5月11日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)周五称,计划於下周宣布与一家手机厂商的合作,推出搭载"百度云"平台的智能手机.

百度副总裁王劲在参加一个行业论坛期间接受路透专访时表示,"百度云"是此前"百度-易"平台的升级,但他没有透露更多细节.

"百度的移动互联网战略已从应用产品层面,提升至以应用开发框架和云技术为主的平台层面."王劲说.

这是继去年底与戴尔DELL.O合作推出搭载"百度-易"平台、定价较高的智能手机之後,百度第二次宣布与手机厂商的合作.

此举意味着百度正加快完善其在互联网领域的布局,以与其他几家互联网巨头主导的系统平台(谷歌(GOOG.O)Android、苹果(AAPL.O)OS和微软(MSFT.O)Windows)在中国移动互联网市场一较高下.

"目前百度所有的流量中,约有20%都来自於移动终端,其增长速度远高於PC."王劲说.

随着智能手机的普及,用户更倾向於直接使用应用而不是首先打开浏览器进行搜索.百度也意识到了这点,近来正进行业务调整,加大在该领域的投入,但其在移动互联网的势力还远不及在PC搜索业务的地位.

中国其他两家互联网巨头--腾讯(0700.HK)和阿里巴巴亦将触角伸向手机领域:阿里巴巴联合天语推出搭载阿里云操作系统的天语手机,而腾讯则联合HTC推出社交手机.

据中国互联网络信息中心的数据,截止去年底,中国已有超过3亿移动互联网用户.(完)

--作者 黄运涛/李素婷; 审校 乔艳红

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