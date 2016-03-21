百度独家引入国金证券佣金宝 完善互联网金融生态圈

路透上海3月21日 - 中国互联网巨头百度(BIDU.O)与国金证券(600109.SS)的合作进一步深化，百度股市通平台独家引入国金证券互联网证券产品-佣金宝，使得百度进一步完善其互联网金融生态圈。

国金证券相关人士周一透露，即日起，百度股市通用户可以在线开通佣金宝账户，实现万2.5佣金率炒股。至此，国金证券的佣金宝已与国内最有影响力的三大互联网巨头中的两家--腾讯(0700.HK)和百度联盟。

去年12月14日，百度宣布成立金融服务事业群组，由消费金融业务、钱包支付业务、互联网证券业务组成。百度去年已与中信银行(601998.SS)(0998.HK)发起成立百信银行，此次携手国金证券进行独家合作，完成了其金融事业群在互联网证券业务方面的布局。

国金证券相关人士表示，百度在技术等方面给予了国金证券大力的支持，而且交易与开户的接通，只是双方合作的基础动作，未来将在大数据咨询及投资等方面展开合作，双方将各自的优势进行有效的结合，力争在互联网证券业务方面展开更深的合作。

去年9月，国金证券与百度签署为期一年的战略合作协议，百度允许国金证券独家使用其提供的基于大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发，并就协议所涉合作内容与国金证券进行独家合作。

国内三大互联网巨头，百度、阿里巴巴(BABA.N)和腾讯近年来都在互联网金融领域投入较大资源，跑马圈地布局自己的战略版图。在互联网证券领域，腾讯除与国金证券合作外，还与中山证券、华林证券等多家中小券商合作，阿里巴巴关联企业蚂蚁金服拟控股德邦证券。（完）