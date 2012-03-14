百度旗下在线视频公司任命原谷歌高管为首席技术官

路透香港3月14日电---中国搜索企业百度(BIDU.O)旗下在线视频公司--爱奇艺周三宣布,任命原谷歌(GOOG.O)视频搜索业务高管汤兴出任首席技术官(CTO),负责爱奇艺技术产品工作.

新闻稿称,汤兴加盟後将推动爱奇艺的技术与创新能力,提升用户体验.

爱奇艺首席执行官龚宇表示:"爱奇艺公司的目标是成为中国最伟大的网络视频公司,汤兴在互联网研发领域拥有的丰富经验和深刻认识,必将助力奇艺公司更快更好地实现这一目标."

汤兴曾任谷歌上海研发中心技术总监,负责谷歌视频搜索业务,并参与YouTube视频搜索服务的研发.

爱奇艺2010年4月上线,该网站由百度创立,美国私募股权投资公司普罗维登斯资本(Providence Equity Partners)投资5,000万美元,百度拥有该公司控股权.(完)

--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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