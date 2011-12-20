百度联手戴尔推智能手机 瞄准移动互联网市场（更新版）

(新增公司高层评论等细节)

* 百度联手戴尔推智能手机

* 产品将争取在龙年春节前正式上市销售--戴尔

* 百度将加大对移动互联网的收购力度--副总裁

路透北京12月20日电---中国网络搜索龙头企业百度(BIDU.O)将与全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O联合推出智能手机,此举意味着百度正向一个不具有强势地位的领域踏出新的一步:与谷歌(GOOG.O)Android、苹果(AAPL.O)OS和微软(MSFT.O)Mango在中国的移动互联网市场一较高下.

戴尔周二宣布,与百度合作推出一款基於"百度-易"移动终端软件平台的智能手机,主要针对商务人士和社交娱乐群体.该手机亦是中国联通(0762.HK)(CHU.N)的定制手机,内置联通定制服务和话费套餐.

"移动互联网是百度最大、最重要的业务方向,投资也是最大的."百度全球副总裁王劲在会议间隙称.他并未透露详细数据,但表示将加大该方向的收购力度,"收购方向不排除每一个环节."

他表示,以"百度-易"平台的推出为标志,百度的移动互联业务战略已从应用产品层面,提升至以应用开发框架和云技术为主的平台层面.在该平台上,将以应用开发者为核心,联合设备制造商、网络和电信运营商,打造移动互联"生态圈",并与合作者进行流量和金钱上的分成.

王劲并称,该平台将成为百度广告业务的重要延伸,对於提升广告投放的精准度和用户体验都将有更好把握.

业内人士认为,随着智能手机的普及,用户更倾向於直接使用应用而不是首先打开浏览器进行搜索.百度也意识到了这点,近来正进行业务调整,加大在该领域投入,但其在移动互联网的势力还远不及在PC搜索业务的地位.

**争取春节前正式上市销售**

戴尔全球副总裁兼大中华区总裁杨超称,双方联合推出的智能手机产品将争取在龙年春节(2012年1月23日)前正式上市销售.目前已通过联通的测试,但具体采用的资费套餐尚未决定.

他并表示,公司并未给该款手机设定销售目标;而合作夥伴方面,戴尔也并不排除与其他平台合作的可能性.

戴尔称,该产品标志着戴尔消费业务移动产品线的进一步完善和云服务的提升."中国已成为全球最大的智能手机市场,并拥有智能手机领域众多的应用创新,"杨超稍早在新闻稿中称,"(新款手机)体现了戴尔不断加强与优秀的本土公司合作开发产品及服务,从而更好地服务中国消费者的发展理念."

而王劲指出,此款手机作为"百度-易"平台首次完整应用的终端产品,其最大关注在於用户体验;其平台而非操作系统的特性,也意味着未来将在包括平板电脑和个人电脑上推出产品,目前除戴尔外也在与其他设备生产商洽谈,但他没有透露细节.

瑞士信贷本月中旬发布的一份报告指出,移动互联网对百度而言是机遇也是挑战,如果不能在移动互联网领域获得长期领先,百度将失去作为互联网门户的优势地位.该行维持对百度股票"中性"评级,但将目标股价由135.6美元下调至130美元.

据调研公司Strategy Analytics,中国在第三季赶超美国,成为全球按销量计最大的智能手机市场,受价格折扣与苹果iPhone等热销机型所助.中国第三季智能手机出货量增长58%,达到创纪录的2,390万部,美国出货量则较第二季减少7%,为2,330万部.(完)

--发稿 李然; 审校 黄运涛/张喜良

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