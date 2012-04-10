《阳歌专栏》百度乐酷天前景堪忧

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

百度乐酷天拟走“日系风格”

百度(BIDU.O)核心的搜索引擎业务非常成功，但在拓展业务多元化时处境艰难，例如进军社交网和电子商务领域。百度推出微博服务较晚，又不怎麽下功夫，去年退出了该市场。眼下，百度电子商务网站乐酷天看似也在面临类似危机。

乐酷天是百度进入电子商务领域的第二次尝试。电子商务具有盈利空间，但竞争极为激烈，百度去年推出的购物网站--有啊网以失败告终。百度与日本最大的电子商务企业乐天4755.OS建立合资企业--乐酷天，希望在电子商务领域避免重蹈覆辙。合资计划自去年底首次浮出水面以来，有迹象表明，进展不如预期迅速，当时有国内媒体报导称，百度停止了对新业务的投资，但乐酷天对此予以否认。

最近又传出有关乐酷天的新消息。一些报导称，乐酷天将进行重大方向调整，另有报导称，该网站将进行大规模裁员。一点也不感到惊讶的是，乐酷天否认了裁员报导，但公开谈及方向转变。

一则报导援引公司发言人的说法称，乐酷天希望利用与日本乐天合资的优势，转型为更具日本风格的电子商务平台，措施包括销售日本品牌产品，网站风格更接近日式。乐酷天还将强调与阿里巴巴天猫类似的在线商城业务模式。这类网站不是直接销售商品，而是接纳零售商开设网店。

恕我直言，在我看来，乐酷天此举颇有绝望的气息，表明网站运营不佳，很可能会和有啊网同样惨败。同时，我还建议百度，这次应意识到，其进入电子商务领域过晚，必须开发定位更为准确的商业模式，否则明显无法与天猫、京东商城和当当网DANG.N等巨头，及亚马逊(AMZN.O)或沃尔玛(WMT.N)外国品牌投资运营的网站竞争。

我很怀疑，乐酷天追求的“日式商城”在华能否找到较大目标消费群，该网站可能最终不过成为一个电商领域的小商家，随後悄然倒闭。

百度在对非核心业务投资中，也不是都很糟糕。去年，百度对“去哪儿网”的投资看似颇有回报潜力。如果百度聪明的话，应更多投资去哪儿等运营记录较强的公司，而不是开发新业务，因为百度开发新业务的记录实在欠佳。

一句话：百度投资的电子商务网站乐酷天或进行重大方向调整，此举表明该合资公司面临诸多问题，最多只能成为市场小型参与者。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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