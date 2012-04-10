《阳歌专栏》百度乐酷天前景堪忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
百度乐酷天拟走“日系风格”
百度(BIDU.O)核心的搜索引擎业务非常成功，但在拓展业务多元化时处境艰难，例如进军社交网和电子商务领域。百度推出微博服务较晚，又不怎麽下功夫，去年退出了该市场。眼下，百度电子商务网站乐酷天看似也在面临类似危机。
乐酷天是百度进入电子商务领域的第二次尝试。电子商务具有盈利空间，但竞争极为激烈，百度去年推出的购物网站--有啊网以失败告终。百度与日本最大的电子商务企业乐天4755.OS建立合资企业--乐酷天，希望在电子商务领域避免重蹈覆辙。合资计划自去年底首次浮出水面以来，有迹象表明，进展不如预期迅速，当时有国内媒体报导称，百度停止了对新业务的投资，但乐酷天对此予以否认。
最近又传出有关乐酷天的新消息。一些报导称，乐酷天将进行重大方向调整，另有报导称，该网站将进行大规模裁员。一点也不感到惊讶的是，乐酷天否认了裁员报导，但公开谈及方向转变。
一则报导援引公司发言人的说法称，乐酷天希望利用与日本乐天合资的优势，转型为更具日本风格的电子商务平台，措施包括销售日本品牌产品，网站风格更接近日式。乐酷天还将强调与阿里巴巴天猫类似的在线商城业务模式。这类网站不是直接销售商品，而是接纳零售商开设网店。
恕我直言，在我看来，乐酷天此举颇有绝望的气息，表明网站运营不佳，很可能会和有啊网同样惨败。同时，我还建议百度，这次应意识到，其进入电子商务领域过晚，必须开发定位更为准确的商业模式，否则明显无法与天猫、京东商城和当当网DANG.N等巨头，及亚马逊(AMZN.O)或沃尔玛(WMT.N)外国品牌投资运营的网站竞争。
我很怀疑，乐酷天追求的“日式商城”在华能否找到较大目标消费群，该网站可能最终不过成为一个电商领域的小商家，随後悄然倒闭。
百度在对非核心业务投资中，也不是都很糟糕。去年，百度对“去哪儿网”的投资看似颇有回报潜力。如果百度聪明的话，应更多投资去哪儿等运营记录较强的公司，而不是开发新业务，因为百度开发新业务的记录实在欠佳。
一句话：百度投资的电子商务网站乐酷天或进行重大方向调整，此举表明该合资公司面临诸多问题，最多只能成为市场小型参与者。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。