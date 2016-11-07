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中国财经 | 2016年 11月 7日 星期一 14:59 BJT

百度“太子”李明远辞职 此前遭内部调查--消息

路透北京11月7日 - 百度(BIDU.O)副总裁李明远已经辞职，此前百度内部调查发现李明远与被收购公司有利益冲突行为。

李明远今年32岁，被中国科技圈视为百度“太子”、现任执行长李彦宏的接班人。根据路透看到的内部邮件，李明远在受到调查后辞职，该消息获得两个独立的百度消息人士证实。

百度内部邮件显示，李明远与被收购公司负责人有私下“巨额”经济往来。但未提及往来细节或所涉公司名称。

百度发言人拒绝对此事置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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