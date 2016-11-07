百度“太子”李明远辞职 此前遭内部调查--消息

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月7日 - 百度(BIDU.O)副总裁李明远已经辞职，此前百度内部调查发现李明远与被收购公司有利益冲突行为。
李明远今年32岁，被中国科技圈视为百度“太子”、现任执行长李彦宏的接班人。根据路透看到的内部邮件，李明远在受到调查后辞职，该消息获得两个独立的百度消息人士证实。
百度内部邮件显示，李明远与被收购公司负责人有私下“巨额”经济往来。但未提及往来细节或所涉公司名称。
百度发言人拒绝对此事置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。