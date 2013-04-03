百度开发电子眼镜 与谷歌眼镜类似

路透上海4月3日 - 百度(BIDU.O)发言人周三称，百度正在开发类似谷歌眼镜的电子眼镜产品，并将由此增强在图片搜索和面部识别方面的优势。

百度发言人郭怡广表示，百度内部将该项目称为“Baidu Eye”。百度眼镜正在进行内测，不清楚该产品是否会商业化。

郭怡广称，该产品是在眼镜上装载一个小型LCD屏幕，用户可以进行图片和语音搜索，以及进行面部识别匹配。

“你用相机给名人拍一张照片，然后在我们的数据库里寻找是否存在匹配的面部照片，通过可佩戴光学设备也能实现这一过程。”郭怡广说道。

郭怡广表示，与谷歌眼镜进行对比为时过早，因为百度尚未决定是否将该产品商业化。

“我们现在还没有决定是否会以任何商业形式发布该产品，但是我们对所有与搜索相关的技术进行测试。”郭怡广说道。他拒绝评论“Baidu Eye”的其他功能，以及百度是否在开发其他形式的可佩戴技术。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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