（更正）中国百度称已为新的视频业务完成约1.55亿美元外部融资

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
(因英文原文有误，修改内文措辞以明确视频业务为百度的关联公司而非子公司，并将独立运营)
路透北京4月20日 - 中国在线搜索引擎公司百度(BIDU.O)周三发布微博称，该公司已为新的关联公司百度视频完成约10亿元人民币(1.55亿美元)的外部融资。
百度称，该关联公司将包含三个部门，包括在线视频流服务爱奇异、团购服务网站糯米网和百度视频门户网站。百度未透露更多细节。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。