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中国财经 | 2016年 4月 21日 星期四 08:44 BJT

（更正）中国百度称已为新的视频业务完成约1.55亿美元外部融资

(因英文原文有误，修改内文措辞以明确视频业务为百度的关联公司而非子公司，并将独立运营)

路透北京4月20日 - 中国在线搜索引擎公司百度(BIDU.O)周三发布微博称，该公司已为新的关联公司百度视频完成约10亿元人民币(1.55亿美元)的外部融资。

百度称，该关联公司将包含三个部门，包括在线视频流服务爱奇异、团购服务网站糯米网和百度视频门户网站。百度未透露更多细节。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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