福特与百度联合向自动驾驶技术公司Velodyne投资1.5亿美元

路透底特律8月16日 - 福特汽车(F.N)和搜索引擎巨头百度(BIDU.O)联合向生产自动驾驶汽车关键零配件的Velodyne投资了1.5亿美元，福特目前在加大对自动驾驶领域的拓展力度。

Velodyne是家激光传感器生产商，而激光传感器是自动驾驶汽车的一个主要构件。

这笔于周二早间宣布的投资，是为了加快激光传感器的开发，扩大它在高级辅助驾驶系统中的应用，并最终能用于自动驾驶汽车。

福特执行长Mark Fields周二早间对CNBC电视台表示，福特正将帕洛阿尔托的矽谷研发团队扩大一倍，人数将超过300人，并在加强对自动驾驶汽车的开发力度。

百度4月曾表示，它在加州森尼韦尔附近组建了一支自动驾驶汽车团队，主要开发电脑视觉、机器人和机器学习等使能技术。(完)