福特与百度联合向自动驾驶技术公司Velodyne投资1.5亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透底特律8月16日 - 福特汽车(F.N)和搜索引擎巨头百度(BIDU.O)联合向生产自动驾驶汽车关键零配件的Velodyne投资了1.5亿美元，福特目前在加大对自动驾驶领域的拓展力度。
Velodyne是家激光传感器生产商，而激光传感器是自动驾驶汽车的一个主要构件。
这笔于周二早间宣布的投资，是为了加快激光传感器的开发，扩大它在高级辅助驾驶系统中的应用，并最终能用于自动驾驶汽车。
福特执行长Mark Fields周二早间对CNBC电视台表示，福特正将帕洛阿尔托的矽谷研发团队扩大一倍，人数将超过300人，并在加强对自动驾驶汽车的开发力度。
百度4月曾表示，它在加州森尼韦尔附近组建了一支自动驾驶汽车团队，主要开发电脑视觉、机器人和机器学习等使能技术。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。