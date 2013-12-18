百度理财牵手两家基金推理财基金

路透上海12月18日 -继牵手华夏基金后，中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)旗下理财平台又将纳入更多合作伙伴。中国证券报周三报导，百度理财近日将与嘉实基金公司和富国基金公司合作，推出两基金公司各自的理财基金。

继10月29日后，百度将于周五（20日）再度启动“百发”理财服务，百度与两家基金公司所对接的基金产品--“嘉实1个月理财债券E”和“富国7天理财”将开售。

据嘉实基金介绍，嘉实1个月理财债券E将绝大部分资产投资于银行协议存款，而这也将是富国7天理财的重要投资方向。由于协议存款最低起存金额一般为3,000万元人民币，且须一次性存入，仅有金融机构才有银行间市场的参与资格，而通过这两个理财产品，投资者便可以间接参与银行协议存款的投资。

10月29日，百度理财平台推出其首只产品，即华夏基金公司的华夏现金增利E基金。尽管百度否认该基金保证8%年化收益的说法，但是在2小时内该基金的认购额即超过10亿元。

继阿里巴巴集团与天弘基金在支付宝余额宝产品上取得成功后，越来越多的基金公司与互联网企业深度合作，或专门定制适合网络销售的基金，或在淘宝天猫上开设销售门店，例如国泰基金公司近日推出由众禄基金网定制的国泰淘新灵活配置混合型基金。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。