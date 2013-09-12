百度拟联手基金公司定制基金产品--报载

路透上海9月12日 - 中国最大搜索引擎企业--百度(BIDU.O)拟定制基金产品。据中国证券报周四报导，百度近期与华夏基金等规模居前的基金公司沟通，提出为百度平台定制的基金产品需只在百度销售，且希望产品能有足够的吸引力，力求高收益、低风险、流动性好。

报导指出，目前有关基金公司正积极讨论产品类型和投资标的。并援引业内人士分析称，目前看百度是奔着小贷方向去的，不过其也有意做金融电商销售平台。

继阿里巴巴在互联网金融布局上产生广泛市场影响力，近日百度也有所动作，百度金融测试版已上线，其中信用卡部分支持15家银行的380张信用卡。

“一旦与百度达成合作，作为基金业内巨头的华夏基金龙头地位将进一步巩固，”业内人士认为。

此前有报导指出，在阿里巴巴集团入股新浪(SINA.O)旗下微博三个月后，双方联手发布微博淘宝版，阿里旗下淘宝网与新浪微博将实现帐号互通，两公司数据将互换，双方将联手推动社交网站电子商务。(完)

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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