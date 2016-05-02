中国网信办称牵头成立联合调查组进驻百度

路透北京5月2日 - 中国国家互联网信息办公室周一称，已会同中国工商总局、中国卫计委成立联合调查组进驻中国互联网巨头百度公司(BIDU.O)，就“魏则西事件”展开调查，并将对互联网企业依法经营事项进行调查和处理。

据媒体报导，魏则西是一名西安大学生，因患“滑膜肉瘤”的罕见癌症于今年4月去世。此前他曾通过百度搜索到一家医院的新型疗法，借钱治疗但医治无效后去世。此事于近日发酵，并将百度的“竞价排名”推向了舆论的风口浪尖。

刊登在中国网信办的新闻稿并称，联合调查组由网信办网络综合协调管理和执法督查局局长范力任组长，国家工商总局广告监管司、国家卫生计生委医政医管局及北京市网信办、工商局、卫生计生委等相关部门共同参加。联合调查组将适时公布调查和处理结果。

百度之后发表新闻稿称，欢迎联合调查组进驻百度。百度将全力配合主管部门调查，接受监督，不给互联网虚假信息和违法行为留下可趁之机。（完）