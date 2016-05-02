中国网信办称牵头成立联合调查组进驻百度

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京5月2日 - 中国国家互联网信息办公室周一称，已会同中国工商总局、中国卫计委成立联合调查组进驻中国互联网巨头百度公司(BIDU.O)，就“魏则西事件”展开调查，并将对互联网企业依法经营事项进行调查和处理。
据媒体报导，魏则西是一名西安大学生，因患“滑膜肉瘤”的罕见癌症于今年4月去世。此前他曾通过百度搜索到一家医院的新型疗法，借钱治疗但医治无效后去世。此事于近日发酵，并将百度的“竞价排名”推向了舆论的风口浪尖。
刊登在中国网信办的新闻稿并称，联合调查组由网信办网络综合协调管理和执法督查局局长范力任组长，国家工商总局广告监管司、国家卫生计生委医政医管局及北京市网信办、工商局、卫生计生委等相关部门共同参加。联合调查组将适时公布调查和处理结果。
百度之后发表新闻稿称，欢迎联合调查组进驻百度。百度将全力配合主管部门调查，接受监督，不给互联网虚假信息和违法行为留下可趁之机。（完）
(发稿 孙琦子；审校 林高丽)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。