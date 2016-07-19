百度股东致信CEO李彦宏 认为出售爱奇艺不符股东长期利益

路透上海7月19日 - 中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)一股东近日致信公司首席执行官（CEO）李彦宏称，认为李彦宏等的爱奇艺私有化及收购要约有悖于百度及其股东的长期利益最大化。

百度2月公告称，董事会收到李彦宏和爱奇艺CEO龚宇的非约束性提议，拟在28亿美元估值（不含现金和债务）的基础上，收购百度持有的爱奇艺80.5%股份。

百度股东Acacia Partners.LP在这封信中指出，虽然出售爱奇艺在短期内有助于提升百度的盈利水平，但与百度保留爱奇艺能给股东带来的长期潜在价值相比，眼前利益微不足道，而且上述收购提议中对爱奇艺的估值偏低。另外，股东还担忧上季度百度对爱奇艺的大力投资将会成为百度股东对未来爱奇艺股东的巨额馈赠。

信件举例独立研究机构八六证券研究（86Research）在5月2日发布的一份报告中将爱奇艺的估值定为58亿美元，高出上述私有化要约中估值的一倍多。

该股东在信件中建议，与出售相比，百度更应优先考虑继续持有爱奇艺，或剥离爱奇艺独立上市，或以新股配售形式确保百度全体股东公平享有持股爱奇艺所能带来的收益。

Acacia Partners.LP自2012年9月成为百度股东，现持有百度美国存托股逾260万股，价值超过4亿美元。（完）