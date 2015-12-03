百度称将成为亚马逊Kindle在中国的默认搜寻引擎

路透北京12月3日 - 百度(BIDU.O)称，从周四起，百度将成为亚马逊Kindle和Fire硬件平台在中国的默认搜寻引擎。

百度周四在其网站上表示，也将与亚马逊展开搜索服务和视频内容等方面的合作。(完)