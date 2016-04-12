百度首度进入银团贷款市场 寻求10亿美元贷款--TRLPC

路透香港4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国互联网企业百度正寻求五年期10亿美元子弹式贷款，这是百度首度现身于银团贷款市场。

消息人士表示，牵头行兼簿记行花旗集团、德意志银行与汇丰银行，已于周一稍晚向各银行发出邀请。

贷款分成定期贷款与循环信贷两部分，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点--与中国电商巨头阿里巴巴为其最高40亿美元的五年期子弹式贷款所支付的利息水准相同。

5月6日前承贷的银行可获得1个基点的优惠费率(early bird fee)。

银行受邀加入两个参贷层级：承贷1.5亿美元或以上可获得牵头行兼簿记行头衔，前端费65个基点，综合收益124个基点；承贷1-1.49亿美元，获得牵头行头衔，前端费55个基点，综合收益122个基点。综合收益包括优惠费率。

相较之下，阿里巴巴贷款的最高综合收益为123个基点，市场反应热烈。另一投资级的网路巨头--腾讯控股也在2015年12月完成24.5亿美元五年期子弹式贷款，腾讯贷款的综合收益为125个基点，利率较Libor加码110个基点。

在美国Nasdaq挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)，市值为640.8亿美元。在纽约证交所挂牌的阿里巴巴评级为A1/A+/A+(穆迪/标准普尔/惠誉)，市值为1,952.4亿美元。而在香港挂牌的腾讯评级为A2/A/A+(穆迪/标准普尔/惠誉)，市值为1.5万亿(兆)港元(1,940亿美元)。

百度经常在三个国家的货币市场发公司债。最近一次发债是在2015年6月，当时发行五年期与10年期债券，募资12.5亿美元。

百度此次贷款将用于一般企业用途。

周四将于香港召开一场银行会议，回应期限为5月13日。(完)