百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度(BIDU.O)周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。
百度在中国当局去年打击医疗广告之后，重新调整业务策略。医疗广告是百度利润丰厚的一块业务，但政府的打击导致2016下半年该项业务营收急剧下滑。
去年百度坐上了风口浪尖，因一名患癌大学生指责百度的广告把他引向资质有问题的治疗机构。
随后监管机构限制了该公司的医疗广告业务。
百度称，部分医疗团队将转入人工智能和搜索团队。
“其他健康业务部门将被关闭，员工将根据公司发展需要内部转岗，”百度称。
人工智能团队将寻求开发可用于医疗领域的应用，比如药品研发、测试、基因测序和病人诊断等。
“可能改变医疗领域的最主要力量是人工智能，”百度CEO李彦宏表示。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。