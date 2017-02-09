百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索

图为2014年12月资料图片，显示百度总部的公司logo。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度(BIDU.O)周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。

百度在中国当局去年打击医疗广告之后，重新调整业务策略。医疗广告是百度利润丰厚的一块业务，但政府的打击导致2016下半年该项业务营收急剧下滑。

去年百度坐上了风口浪尖，因一名患癌大学生指责百度的广告把他引向资质有问题的治疗机构。

随后监管机构限制了该公司的医疗广告业务。

百度称，部分医疗团队将转入人工智能和搜索团队。

“其他健康业务部门将被关闭，员工将根据公司发展需要内部转岗，”百度称。

人工智能团队将寻求开发可用于医疗领域的应用，比如药品研发、测试、基因测序和病人诊断等。

“可能改变医疗领域的最主要力量是人工智能，”百度CEO李彦宏表示。(完)