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中国财经 | 2013年 8月 23日 星期五 18:35 BJT

百度将以1.6亿美元入股团购网站糯米网

路透8月23日 - 中国最大搜索引擎企业--百度(BIDU.O)将以1.60亿美元入股团购网站糯米网，加速布局快速成长的中国行动网络市场。

百度周五发表声明称，百度将买下糯米网新发行的普通股，持股比例约59%。糯米网原本是人人网(RENN.N)旗下全资子公司。

百度首席财务官李昕晢指出，糯米网将加强百度现有的LBS行动定位业务及地图平台。

李昕晢在声明中指出，糯米网的广大销售范围及已建立的客户基础，将有助百度为当地商家发展LBS平台。(完)

(编译 蔡美珍；审校 侯向明)

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