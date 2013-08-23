百度将以1.6亿美元入股团购网站糯米网

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透8月23日 - 中国最大搜索引擎企业--百度(BIDU.O)将以1.60亿美元入股团购网站糯米网，加速布局快速成长的中国行动网络市场。
百度周五发表声明称，百度将买下糯米网新发行的普通股，持股比例约59%。糯米网原本是人人网(RENN.N)旗下全资子公司。
百度首席财务官李昕晢指出，糯米网将加强百度现有的LBS行动定位业务及地图平台。
李昕晢在声明中指出，糯米网的广大销售范围及已建立的客户基础，将有助百度为当地商家发展LBS平台。(完)
(编译 蔡美珍；审校 侯向明)
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路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。