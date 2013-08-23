百度将以1.6亿美元入股团购网站糯米网

融创中国去年净利跌25%但增派息 早盘股价曾涨至近一年半高位

路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。