百度将整改竞价排名机制 设10亿元保障基金--网信办

路透上海5月10日 - 在中国权威部门对国内最大搜索引擎百度(BIDU.O)发出整改通知后，百度的整改计划亦迅速出炉。据国家网信办网站周一稍晚消息，百度计划从六方面进行整改，包括整改竞价排名机制、控制商业推广结果数量、增设10亿元人民币的网民权益保障基金等。

国家网信办会同国家工商总局、国家卫生计生委成立的联合调查组周一公布“魏则西事件”的调查结果，认为百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题，影响了搜索结果的公正性和客观性，容易误导网民，必须立即整改。调查组提出三方面的整改要求，包括改变竞价排名机制，不能仅以给钱多少作为排位标准。

网信办网站刊登的百度回应称，百度公司将从六个方面落实调查组的整改要求，其中有四条是围绕整改竞价排名机制，其一是对于商业推广结果，改变过去以价格为主的排序机制，改为以信誉度为主，价格为辅的排序机制；其二控制商业推广结果数量，对搜索结果页面特别是首页的商业推广信息数量进行严格限制，每页面商业推广信息条数所占比例不超过30%。

其三是对所有搜索结果中的商业推广信息进行醒目标识，进行有效的风险提示；加强搜索结果中的医疗内容生态建设，建立对医疗内容的评级制度，联合卫计委、中国医学科学院等机构共同提升医疗信息的质量，让网民获得准确权威的医疗信息和服务。

另外，百度将立即全面审查医疗类商业推广服务，对未获得主管部门批准资质的医疗机构坚决不予提供商业推广，同时对内容违规的医疗类推广信息（含药品、医疗器械等）及时进行下线处理。并落实军队有关规定，即日起百度停止包括各类解放军和武警部队医院在内的所有以解放军和武警部队名义进行的商业推广。

百度将继续提升网民权益保障机制的建设，增设10亿元保障基金，对网民因使用商业推广信息遭遇假冒、欺诈而受到的损失经核定后进行先行赔付。

在调查期间，百度已对全部医疗类（含医疗机构、医药器械、药品等）机构的资质进行了重新审核，对2,518家医疗机构、1.26亿条推广信息实现了下线处理。百度将在5月31日之前，落实以上整改要求，并接受监管部门和广大网民的后续监督。

受调查结果影响，百度股价周一出现大跌，收报169.49美元，跌2.56%，盘中一度跌至165.1美元，跌幅达5.1%。（完）