中国网信办要求百度整改医疗类商业推广和竞价排名机制

路透北京5月9日 - 中国国家互联网信息办公室周一公布了对百度(BIDU.O)的调查结果称，百度搜索相关关键词竞价排名结果客观上对魏则西选择就医产生了影响，要求其整改医疗类商业推广和竞价排名机制，并完善先行赔付等网民权益保障机制。

“百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题，影响了搜索结果的公正性和客观性，容易误导网民，必须立即整改。”刊登在中国网信网上的新闻稿称。

调查组要求，百度立即全面清理整顿医疗类等事关人民群众生命健康安全的商业推广服务，对违规信息一经发现立即下线，对未获得主管部门批准资质的医疗机构不得进行商业推广。

同时，要求百度改变竞价排名机制，不能仅以给钱多少作为排位标准。立即调整相关技术系统，在2016年5月31日前，提出以信誉度为主要权重的排名算法并落实到位；对商业推广信息逐条加注醒目标识，并予以风险提示；严格限制商业推广信息比例，每页面不得超过30%。

该意见并要求百度完善先行赔付等网民权益保障机制。畅通网民监督举报渠道，对违法违规信息及侵害网民权益行为一经发现立即终止服务。同时建立完善相关机制，对网民因受商业推广信息误导而造成的损失予以先行赔付。

国网办并表示，将于近期在全国开展搜索服务专项治理，加快出台《互联网信息搜索服务管理规定》，促进搜索服务管理的法治化、规范化。同时将会同相关部门严厉打击网上传播医疗、药品、保健品等事关人民群众生命健康安全的虚假信息、虚假广告等违法违规行为。

国家工商总局将加快出台《互联网广告管理暂行办法》，进一步规范互联网广告市场秩序。

上周一国网办称已会同中国工商总局、中国卫计委成立联合调查组进驻中国互联网巨头百度公司(BIDU.O)，就“魏则西事件”展开调查，并将对互联网企业依法经营事项进行调查和处理。百度之后发表新闻稿称，欢迎联合调查组进驻百度。百度将全力配合主管部门调查，接受监督，不给互联网虚假信息和违法行为留下可趁之机。（完）

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