李彦宏：百度今年准备通过更多收购实现成长

路透北京2月27日 -中国最大网络搜索引擎百度(BIDU.O)首席执行官李彦宏周四表示，2014年准备通过更多收购来实现成长。此前该公司公布了第四季财报。

百度采取激进策略与腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等对手争夺地盘，引发了一波收购热潮。百度去年8月以19亿美元收购了应用商店91无线，上月收购了团购网站糯米网。

百度称，2013年第四季营收大增50.3%至95.2亿元人民币(15.5亿美元)，因广告销售和移动业务表现强劲，超出该公司自身预期。

该公司净利微降0.4%至27.8亿元人民币(约4.54亿美元)。

该公司预计，今年第一季营收介于92.4亿元人民币(15.26亿美元)和95.2亿元人民币(15.73亿美元)之间。(完)

(编译 张涛/朱晓军；审校 徐文焰)

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