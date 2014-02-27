李彦宏：百度今年准备通过更多收购实现成长

艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透北京2月27日 -中国最大网络搜索引擎百度(BIDU.O)首席执行官李彦宏周四表示，2014年准备通过更多收购来实现成长。此前该公司公布了第四季财报。
百度采取激进策略与腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等对手争夺地盘，引发了一波收购热潮。百度去年8月以19亿美元收购了应用商店91无线，上月收购了团购网站糯米网。
百度称，2013年第四季营收大增50.3%至95.2亿元人民币(15.5亿美元)，因广告销售和移动业务表现强劲，超出该公司自身预期。
该公司净利微降0.4%至27.8亿元人民币(约4.54亿美元)。
该公司预计，今年第一季营收介于92.4亿元人民币(15.26亿美元)和95.2亿元人民币(15.73亿美元)之间。(完)
(编译 张涛/朱晓军；审校 徐文焰)
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路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。
路透上海5月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9045元附近，较上日贬值约153点。