百度第二季营收预估优于预期

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透4月24日 - 中国百度(BIDU.O)预估的第二季营收优于市场预期，其股价在盘后交易中大涨5%。
百度称，第二季营收将在118.20亿到121.10亿元人民币(19.01-19.48亿美元)。汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估为，第二季营收115.73亿元人民币。
百度称，其核心网路搜寻业务第一季表现强劲，该公司将持续积极投资核心业务和关键战略领域。
在中国科技业并购热潮中，百度大举投资移动产业，致力于吸引客户使用其app，以及采用移动设备付费广告。
百度第一季净利增长24%，至25.35亿元人民币(4.078亿美元)。扣除股票报酬成本后，百度第一季美国存托股票每股盈余7.69元人民币(1.24美元)。
该公司第一季营收94.97亿元人民币，上年同期为59.69亿元人民币。
百度股价周四盘后上涨5.2%，报167.97美元。(完)
(编译 王冠中; 审校 李爽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。