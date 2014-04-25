百度第二季营收预估优于预期

路透4月24日 - 中国百度(BIDU.O)预估的第二季营收优于市场预期，其股价在盘后交易中大涨5%。

百度称，第二季营收将在118.20亿到121.10亿元人民币(19.01-19.48亿美元)。汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估为，第二季营收115.73亿元人民币。

百度称，其核心网路搜寻业务第一季表现强劲，该公司将持续积极投资核心业务和关键战略领域。

在中国科技业并购热潮中，百度大举投资移动产业，致力于吸引客户使用其app，以及采用移动设备付费广告。

百度第一季净利增长24%，至25.35亿元人民币(4.078亿美元)。扣除股票报酬成本后，百度第一季美国存托股票每股盈余7.69元人民币(1.24美元)。

该公司第一季营收94.97亿元人民币，上年同期为59.69亿元人民币。

百度股价周四盘后上涨5.2%，报167.97美元。(完)

(编译 王冠中; 审校 李爽)

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