百度旗下“去哪儿”寻求赴美IPO

中国雄安新区将制定全新住房政策 严禁大规模开发房地产
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透香港10月2日 - 百度(BIDU.O)旗下“去哪儿”(Qunar Cayman Islands)正寻求在美国上市，拟筹资1.25亿美元。美国市场投资者对中国网络类股票的强劲买气，盖过了围绕中国公司会计造假问题的忧虑。
去哪儿主要提供在线旅游服务，该公司将成为今年第四家寻求在美国上市的中国企业，同时其计划在纽约交易所进行的首次公开发行(IPO)规模，将是两年来中国企业赴美IPO的最高纪录。
2011年，一系列研究报告和会计造假问题冲击到在美国上市的中国企业，引发一波退市潮，并促使中美两国高层就此问题展开谈判，该谈判至今仍在继续。
香港一位投行人士说，虽然投资人对这些问题记忆犹新，但也认为在中国有赚钱的机会。
“也有很成功的案例，所以人们会再次试试看，”这位人士说。
以科技股为重的Nasdaq综合指数.IXIC今年迄今上涨26%，而百度股价涨幅将近60%。
相较之下，恒生指数.HSI和MSCI全球股指.MIWD00000PUS涨幅分别是2%和13.2%。
根据申请文件，百度在2011年以3.06亿美元取得去哪儿网的多数股权，但去哪儿网尚未开始盈利。(完)
(编译 侯向明/李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。