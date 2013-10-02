百度旗下“去哪儿”寻求赴美IPO

路透香港10月2日 - 百度(BIDU.O)旗下“去哪儿”(Qunar Cayman Islands)正寻求在美国上市，拟筹资1.25亿美元。美国市场投资者对中国网络类股票的强劲买气，盖过了围绕中国公司会计造假问题的忧虑。

去哪儿主要提供在线旅游服务，该公司将成为今年第四家寻求在美国上市的中国企业，同时其计划在纽约交易所进行的首次公开发行(IPO)规模，将是两年来中国企业赴美IPO的最高纪录。

2011年，一系列研究报告和会计造假问题冲击到在美国上市的中国企业，引发一波退市潮，并促使中美两国高层就此问题展开谈判，该谈判至今仍在继续。

香港一位投行人士说，虽然投资人对这些问题记忆犹新，但也认为在中国有赚钱的机会。

“也有很成功的案例，所以人们会再次试试看，”这位人士说。

以科技股为重的Nasdaq综合指数.IXIC今年迄今上涨26%，而百度股价涨幅将近60%。

相较之下，恒生指数.HSI和MSCI全球股指.MIWD00000PUS涨幅分别是2%和13.2%。

根据申请文件，百度在2011年以3.06亿美元取得去哪儿网的多数股权，但去哪儿网尚未开始盈利。(完)

(编译 侯向明/李婷仪 审校 蔡美珍)

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