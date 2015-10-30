百度季度营收跳增36% 广告收入增加

路透10月29日 - 中国最大搜寻引擎公司百度(BIDU.O)公布第三季营收增长36%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。

百度股价周四盘后上涨约7%至180.21美元。

公司方称，9月30日止的第三季，在线营销业务营收较上年同期增长约32%，至176.80亿元人民币。

百度一直在大举投资，希望在搜索广告这一基本业务之外多元化发展。智能手机上的搜索广告业务不如在个人电脑(PC)上赚钱，但中国的移动互联网用户已经超过PC用户。

广告客户在智能手机广告上支付的费用通常要少于在电脑上。

百度6月时表示，将向“线上到线下(O2O)”服务投资32亿美元。移动互联网用户通过这类业务获得附近的线下业务，譬如买电影票、叫车、订餐、使用地图以及百度钱包等。

百度首席财务官李昕晢称，这一季度业绩表现“强劲”，移动业务贡献增加。第三季总营收从135.2亿元人民币增至183.8亿元。

百度预计，第四季营收介于182亿至187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程(CTRP.O)与百度支持的去哪儿(QUNR.O)本周稍早宣布的股权置换交易。

第三季成本上升影响到获利。归于百度的净利从上年同期的38.8亿元人民币降至28.4亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余也从11元减少至7.92元。

百度周四在常规交易时段收报168.99美元，今年迄今累计跌26%。(完)