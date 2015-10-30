百度季度营收跳增36% 广告收入增加

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月29日 - 中国最大搜寻引擎公司百度(BIDU.O)公布第三季营收增长36%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。
百度股价周四盘后上涨约7%至180.21美元。
公司方称，9月30日止的第三季，在线营销业务营收较上年同期增长约32%，至176.80亿元人民币。
百度一直在大举投资，希望在搜索广告这一基本业务之外多元化发展。智能手机上的搜索广告业务不如在个人电脑(PC)上赚钱，但中国的移动互联网用户已经超过PC用户。
广告客户在智能手机广告上支付的费用通常要少于在电脑上。
百度6月时表示，将向“线上到线下(O2O)”服务投资32亿美元。移动互联网用户通过这类业务获得附近的线下业务，譬如买电影票、叫车、订餐、使用地图以及百度钱包等。
百度首席财务官李昕晢称，这一季度业绩表现“强劲”，移动业务贡献增加。第三季总营收从135.2亿元人民币增至183.8亿元。
百度预计，第四季营收介于182亿至187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程(CTRP.O)与百度支持的去哪儿(QUNR.O)本周稍早宣布的股权置换交易。
第三季成本上升影响到获利。归于百度的净利从上年同期的38.8亿元人民币降至28.4亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余也从11元减少至7.92元。
百度周四在常规交易时段收报168.99美元，今年迄今累计跌26%。(完)
(编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。