百度第四季营收跳增33% 搜寻引擎业务广告收入增加

路透2月25日 - 中国最大搜寻引擎公司百度(BIDU.O)公布第四季营收增长33%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。

百度预计当前季度营收在154.1-159.7亿元人民币，将较上年同期增长21.1-25.5%。

公司股价周四盘后上涨12%至177.10美元。

百度一直在大举投资，希望在搜索广告这一核心业务之外多元化发展，智能手机上的搜索广告业务不如在个人电脑(PC)上赚钱。

百度的搜索流量有三分之二来自移动端。

百度第四季营收从上年同期的140.5亿元人民币增至187.0亿元。

百度此前预计，第四季营收为182.0-187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程(CTRP.O)与百度支持的去哪儿(QUNR.O)的股权置换交易。

第四季归属百度的净利从上年同期的32.4亿元人民币升至247.1亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余从9.03元增加至70.92元。

扣除与携程股权置换带来的净收益，每单位美国存托股份(ADS)盈余为7.61元。(完)