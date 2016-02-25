百度第四季营收跳增33% 搜寻引擎业务广告收入增加

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透2月25日 - 中国最大搜寻引擎公司百度(BIDU.O)公布第四季营收增长33%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。
百度预计当前季度营收在154.1-159.7亿元人民币，将较上年同期增长21.1-25.5%。
公司股价周四盘后上涨12%至177.10美元。
百度一直在大举投资，希望在搜索广告这一核心业务之外多元化发展，智能手机上的搜索广告业务不如在个人电脑(PC)上赚钱。
百度的搜索流量有三分之二来自移动端。
百度第四季营收从上年同期的140.5亿元人民币增至187.0亿元。
百度此前预计，第四季营收为182.0-187.5亿元人民币。该预估考虑了在线旅游网站携程(CTRP.O)与百度支持的去哪儿(QUNR.O)的股权置换交易。
第四季归属百度的净利从上年同期的32.4亿元人民币升至247.1亿元人民币，每单位美国存托股份(ADS)盈余从9.03元增加至70.92元。
扣除与携程股权置换带来的净收益，每单位美国存托股份(ADS)盈余为7.61元。(完)
(翻译 张荻； 审校 龚芳/张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)