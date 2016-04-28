百度第一季营收跳增24% 因搜索引擎业务广告收入增加

路透4月28日 - 有中国谷歌之称的搜索引擎公司百度(BIDU.O)公布，季度营收跳增24.3%，因公司核心业务搜索引擎服务获得更多广告收入。

百度股价周四盘后上涨近5%至194.69美元。

百度第一季在线营销业务营收增长约19.3%至149.3亿元人民币(23.1亿美元)。

随着用户越来越多地使用智能手机而非个人电脑(PC)来浏览网页，百度一直在大举投资，希望在搜索广告这一核心业务之外多元化发展。

移动设备上搜索广告业务不如在电脑上赚钱。

第一季归属百度的净利下降约19%至19.9亿元人民币，总营收增至158.2亿元人民币。百度表示，移动业务占到总营收的近三分之二。

当季剔除一次性项目的每单位美国存托股份(ADS)盈余为6.80元人民币。

经营成本总额上升28.8%至136.1亿元人民币。

百度预计第二季营收为201.1-205.8亿元人民币。

百度获利相关图表： tmsnrt.rs/1NXR05h

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