百度第一季营收跳增24% 因搜索引擎业务广告收入增加

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透4月28日 - 有中国谷歌之称的搜索引擎公司百度(BIDU.O)公布，季度营收跳增24.3%，因公司核心业务搜索引擎服务获得更多广告收入。
百度股价周四盘后上涨近5%至194.69美元。
百度第一季在线营销业务营收增长约19.3%至149.3亿元人民币(23.1亿美元)。
随着用户越来越多地使用智能手机而非个人电脑(PC)来浏览网页，百度一直在大举投资，希望在搜索广告这一核心业务之外多元化发展。
移动设备上搜索广告业务不如在电脑上赚钱。
第一季归属百度的净利下降约19%至19.9亿元人民币，总营收增至158.2亿元人民币。百度表示，移动业务占到总营收的近三分之二。
当季剔除一次性项目的每单位美国存托股份(ADS)盈余为6.80元人民币。
经营成本总额上升28.8%至136.1亿元人民币。
百度预计第二季营收为201.1-205.8亿元人民币。
百度获利相关图表： tmsnrt.rs/1NXR05h
(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。