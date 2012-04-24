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中国财经 | 2012年 4月 25日 星期三 07:03 BJT

百度首季业绩上升

路透旧金山4月24日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第一季营收及获利增加,但预计第二季营收处於华尔街预估区间底端.

百度股价在周二盘後交易中跌至125美元,收盘时报135.83美元.

百度称其预计第二季营收介於8.472-8.67亿美元之间.百度的预估中值为8.571亿美元,低於汤森路透I/B/E/S访问分析师预计的8.622亿美元.

百度表示,第一季净利同比约增长76%,为2.99亿美元,或每股ADS收益为0.85美元.

第一季营收增加75%至6.77亿美元,基本符合分析师预期.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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