马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透旧金山4月24日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第一季营收及获利增加,但预计第二季营收处於华尔街预估区间底端.
百度股价在周二盘後交易中跌至125美元,收盘时报135.83美元.
百度称其预计第二季营收介於8.472-8.67亿美元之间.百度的预估中值为8.571亿美元,低於汤森路透I/B/E/S访问分析师预计的8.622亿美元.
百度表示,第一季净利同比约增长76%,为2.99亿美元,或每股ADS收益为0.85美元.
第一季营收增加75%至6.77亿美元,基本符合分析师预期.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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