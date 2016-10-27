百度季度营收首次出现下滑 持续受医疗广告监管趋紧影响

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月27日 - 中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)公布，第三季营收出现历来首次下滑，因中国政府年初加强对医疗广告的监管，持续对公司业绩造成拖累。
百度还预计第四季营收为178.4-183.8亿元人民币（26.3-27.1亿美元），相当于较上年同期下降4.6%-1.7%。
百度股市在盘后交易中下跌3.2%至169.53美元。
为寻求新的业务增长点，公司本月初宣布将成立一个30亿美元的投资基金，投资范围主要覆盖互联网领域的中后期项目。
百度还对人工智能和自动驾驶进行了长线投资，但这些项目距离赢利还很远。
百度周四公布，第三季营收同比下滑0.7%至182.5亿元人民币。
汤森路透对15位分析师的调查先前预估，百度第三季营收料下滑1%。
归属公司的净利从28.4亿元增长至31亿元。汤森路透调查预估为22.7亿元。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。