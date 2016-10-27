百度季度营收首次出现下滑 持续受医疗广告监管趋紧影响

路透10月27日 - 中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)公布，第三季营收出现历来首次下滑，因中国政府年初加强对医疗广告的监管，持续对公司业绩造成拖累。

百度还预计第四季营收为178.4-183.8亿元人民币（26.3-27.1亿美元），相当于较上年同期下降4.6%-1.7%。

百度股市在盘后交易中下跌3.2%至169.53美元。

为寻求新的业务增长点，公司本月初宣布将成立一个30亿美元的投资基金，投资范围主要覆盖互联网领域的中后期项目。

百度还对人工智能和自动驾驶进行了长线投资，但这些项目距离赢利还很远。

百度周四公布，第三季营收同比下滑0.7%至182.5亿元人民币。

汤森路透对15位分析师的调查先前预估，百度第三季营收料下滑1%。

归属公司的净利从28.4亿元增长至31亿元。汤森路透调查预估为22.7亿元。(完)