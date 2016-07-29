百度季度获利出现上市以来最大降幅 受医疗广告丑闻拖累

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透7月28日 - 中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)公布，第二季获利录得近八年来最大降幅，营收增长也最为缓慢，受到医疗广告丑闻的困扰。
一位患有罕见肿瘤的学生受到百度误导，接受了存在争议且最终无效的治疗，百度因此遭到公众抨击。
随后监管机构对公司利润丰厚的医疗广告业务加以限制，导致百度调降了第二季营收预估。
公司预计，第三季营收180.4-185.8亿元人民币(27.1-27.9亿美元)，相当于较上年同期下降1.9%至增长1.1%。
上周，监管机构称他们再次对百度进行了调查，这一次是针对有关非法赌博网站利用百度进行推广的报告。额外的惩罚可能会进一步危及该公司的前景。
百度周四公布，4-6月季度的净利从上年同期的36.6亿元下降到了24.1亿元(3.62亿美元)。
此前据汤森路透访问的八名分析师，预计百度净利为24.2亿元。
百度的营收从上年同期的165.8亿元提高至182.6亿元，同比增长10.2%，是近八年来的最慢增速。分析师平均预计营收将达到181.8亿元。
该公司的股价在盘后交易中小幅下跌， 自年初以来已经下跌了12.4%。(完)
(编译 张荻/岂頔；审校 张涛)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。