百度季度获利出现上市以来最大降幅 受医疗广告丑闻拖累

路透7月28日 - 中国最大的搜索引擎公司百度(BIDU.O)公布，第二季获利录得近八年来最大降幅，营收增长也最为缓慢，受到医疗广告丑闻的困扰。

一位患有罕见肿瘤的学生受到百度误导，接受了存在争议且最终无效的治疗，百度因此遭到公众抨击。

随后监管机构对公司利润丰厚的医疗广告业务加以限制，导致百度调降了第二季营收预估。

公司预计，第三季营收180.4-185.8亿元人民币(27.1-27.9亿美元)，相当于较上年同期下降1.9%至增长1.1%。

上周，监管机构称他们再次对百度进行了调查，这一次是针对有关非法赌博网站利用百度进行推广的报告。额外的惩罚可能会进一步危及该公司的前景。

百度周四公布，4-6月季度的净利从上年同期的36.6亿元下降到了24.1亿元(3.62亿美元)。

此前据汤森路透访问的八名分析师，预计百度净利为24.2亿元。

百度的营收从上年同期的165.8亿元提高至182.6亿元，同比增长10.2%，是近八年来的最慢增速。分析师平均预计营收将达到181.8亿元。

该公司的股价在盘后交易中小幅下跌， 自年初以来已经下跌了12.4%。(完)