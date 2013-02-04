美股业绩: 百度第四季获利增长36%,增幅为2009年以来最低

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透2月4日 - 中国最大搜索引擎百度 公布第四季获利增长36%,创下2009年以来最低增幅,因行业竞争加剧且更多用户转向移动搜索.
在周一盘后交易中,百度股价跌0.85美元,至106.35美元.
百度此前预警称,随着中国经济放缓,第四季可能较为疲弱.
行业分析师警告称,用户习惯快速改变和搜索市场日益拥挤可能将在短期内打压营收.
百度第四季营收较上年同期增长41.6%,至10.17亿美元,分别高于分析师和公司自身此前预估的9.793亿美元和10.10亿美元.
在截至12月30日的三个月内,该公司净利为4.487亿美元,合每单位美国存托股份(ADS)获利1.28美元.扣除特殊项目后,百度称其每单位ADS获利为1.31美元.
百度预计第一季营收介于9.454亿美元至9.759亿美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计第一季营收为9.64亿美元.
自去年9月底以来,百度股价已累计跌约7%.(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。