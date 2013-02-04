美股业绩: 百度第四季获利增长36%,增幅为2009年以来最低

在周一盘后交易中,百度股价跌0.85美元,至106.35美元.

百度第四季营收较上年同期增长41.6%,至10.17亿美元,分别高于分析师和公司自身此前预估的9.793亿美元和10.10亿美元.

在截至12月30日的三个月内,该公司净利为4.487亿美元,合每单位美国存托股份(ADS)获利1.28美元.扣除特殊项目后,百度称其每单位ADS获利为1.31美元.