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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 06:36 BJT

美股业绩: 百度第四季获利增长36%,增幅为2009年以来最低

路透2月4日 - 中国最大搜索引擎百度 公布第四季获利增长36%,创下2009年以来最低增幅,因行业竞争加剧且更多用户转向移动搜索.

在周一盘后交易中,百度股价跌0.85美元,至106.35美元.

百度此前预警称,随着中国经济放缓,第四季可能较为疲弱.

行业分析师警告称,用户习惯快速改变和搜索市场日益拥挤可能将在短期内打压营收.

百度第四季营收较上年同期增长41.6%,至10.17亿美元,分别高于分析师和公司自身此前预估的9.793亿美元和10.10亿美元.

在截至12月30日的三个月内,该公司净利为4.487亿美元,合每单位美国存托股份(ADS)获利1.28美元.扣除特殊项目后,百度称其每单位ADS获利为1.31美元.

百度预计第一季营收介于9.454亿美元至9.759亿美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计第一季营收为9.64亿美元.

自去年9月底以来,百度股价已累计跌约7%.(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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