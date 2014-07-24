美股业绩：百度获利优于预期，因移动业务营收激增

路透旧金山7月24日 - 中国最大的搜索引擎百度 季度净利跃升34.1%，好于市场预期，受助于移动业务营收大增。

百度股价盘后大涨7.3%，至219.20美元，在Nasdaq收报204.27美元。

常被比喻为中国谷歌的百度周四称，随着在线广告逐渐向移动设备转移，现在其30%的营收来自移动服务，前季时约为20%。

截至6月止的三个月净利增至35.5亿元人民币(5.717亿美元)，上年同期为26.4亿元人民币，这好于分析师预期的28.2亿元人民币。

第二季营收激增58.5%，至119.86亿元人民币，基本符合百度自身预测的118.2-121.1亿元人民币。上年同期为75.6亿元。

百度努力与对手竞争移动业务，推出了一系列应用(APP)以留住用户。搜索业务方面也面临奇虎360 和搜狐 的搜狗搜索引擎的激烈竞争。腾讯 对搜狗持股36.5%。

腾讯是中国最大的社交网络企业，公司推出的移动聊天软件微信令其在移动业务占据主导地位。