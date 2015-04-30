美股业绩：百度第一季营收增速创2008年来最慢，客户减少在线营销支出

路透北京4月30日 - 中国互联网搜索巨头百度 周四公布了第一季财报，其营收增长率降至近七年最慢，因客户在其核心业务--在线营销上的支出减少。

此外，百度在中国开发移动业务，创造新的营收增长点，也影响了业绩。中国是全球最大的智能手机市场。百度的利润率降至19%，为10年来最低，因为新业务的营销和研发出成本激增。

百度还面临用户逐渐从个人电脑(PC)转向智能手机上网的问题，该公司一半的营收来自基于移动业务。然而，相比于PC，客户在智能手机广告上的支出减少，美国同业谷歌 也同样面临这个问题。

百度的活跃在线营销客户数量为524,000个，和前一季相比保持相对稳定。但即便如此，这些客户的支出平均减少9.8%。

腾讯 和阿里巴巴 等社交网络和电商公司也带来激烈的竞争。

百度第一季营收为127.3亿元人民币，低于汤森路透SmartEstimate访问的16位分析师平均预测的129亿元。

该公司净利较上年同期下滑3.4%，打击股价在纽约盘后下跌2.6%。

百度预测第二季营收介于163.7-167.5亿元人民币。

百度大举招聘研发人员，使该部门的费用激增79.1%至3.688亿美元。

第一季净收入为24亿元人民币，创两年来最低，利润率为19%，降至近10年最低。(完)