美股业绩：百度第一季营收增速创2008年来最慢，客户减少在线营销支出

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月30日 - 中国互联网搜索巨头百度 周四公布了第一季财报，其营收增长率降至近七年最慢，因客户在其核心业务--在线营销上的支出减少。
此外，百度在中国开发移动业务，创造新的营收增长点，也影响了业绩。中国是全球最大的智能手机市场。百度的利润率降至19%，为10年来最低，因为新业务的营销和研发出成本激增。
百度还面临用户逐渐从个人电脑(PC)转向智能手机上网的问题，该公司一半的营收来自基于移动业务。然而，相比于PC，客户在智能手机广告上的支出减少，美国同业谷歌 也同样面临这个问题。
百度的活跃在线营销客户数量为524,000个，和前一季相比保持相对稳定。但即便如此，这些客户的支出平均减少9.8%。
腾讯 和阿里巴巴 等社交网络和电商公司也带来激烈的竞争。
百度第一季营收为127.3亿元人民币，低于汤森路透SmartEstimate访问的16位分析师平均预测的129亿元。
该公司净利较上年同期下滑3.4%，打击股价在纽约盘后下跌2.6%。
百度预测第二季营收介于163.7-167.5亿元人民币。
百度大举招聘研发人员，使该部门的费用激增79.1%至3.688亿美元。
第一季净收入为24亿元人民币，创两年来最低，利润率为19%，降至近10年最低。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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