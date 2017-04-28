百度第二季业绩预测疲弱 股价盘后下挫

路透4月27日 - 中国互联网公司百度(BIDU.O)对当前一季营收的预测较为疲弱，其股价在周四美国市场盘后下跌约6%。

公司预估第二季营收为204.7-209.8亿元人民币；根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期的营收为208.4亿元。

百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。

百度第一季度营收为169亿元人民币，高于上年同期的158.2亿元，且增幅大于汤森路透调查中分析师预期的6.4%。

第一季度归于百度的净利润从上年同期的19.9亿元降至17.8亿元。

百度股票在美国市场周四盘后下挫6.1%，报176.43美元。(完)