百度第二季业绩预测疲弱 股价盘后下挫

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透4月27日 - 中国互联网公司百度(BIDU.O)对当前一季营收的预测较为疲弱，其股价在周四美国市场盘后下跌约6%。
公司预估第二季营收为204.7-209.8亿元人民币；根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期的营收为208.4亿元。
百度还宣布，公司首席财务官(CFO)李昕晢将转任旗下投资部门百度资本(Baidu Capital)的首席执行官(CEO)。
百度第一季度营收为169亿元人民币，高于上年同期的158.2亿元，且增幅大于汤森路透调查中分析师预期的6.4%。
第一季度归于百度的净利润从上年同期的19.9亿元降至17.8亿元。
百度股票在美国市场周四盘后下挫6.1%，报176.43美元。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。