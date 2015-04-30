百度第一季营收增速降至2008年以来低点 客户减少在线营销支出

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月30日 - 中国互联网搜索巨头百度(BIDU.O)周四公布了第一季财报，其营收增长率降至近七年最慢，因客户在其核心业务--在线营销上的支出减少。
此外，百度在中国开发移动业务，创造新的营收增长点，也影响了业绩。中国是全球最大的智能手机市场。百度的利润率降至19%，为10年来最低，因为新业务的营销和研发出成本激增。
百度还面临用户逐渐从个人电脑(PC)转向智能手机上网的问题，该公司一半的营收来自基于移动业务。然而，相比于PC，客户在智能手机广告上的支出减少，美国同业谷歌(GOOGL.O)也同样面临这个问题。
百度的活跃在线营销客户数量为524,000个，和前一季相比保持相对稳定。但即便如此，这些客户的支出平均减少9.8%。
腾讯(0700.HK)和阿里巴巴(BABA.N)等社交网络和电商公司也带来激烈的竞争。
百度第一季营收为127.3亿元人民币，低于汤森路透SmartEstimate访问的16位分析师平均预测的129亿元。
该公司净利较上年同期下滑3.4%，打击股价在纽约盘后下跌2.6%。
百度预测第二季营收介于163.7-167.5亿元人民币。
百度大举招聘研发人员，使该部门的费用激增79.1%至3.688亿美元。
第一季净收入为24亿元人民币，创两年来最低，利润率为19%，降至近10年最低。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。